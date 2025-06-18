На Украине Григория Лепса объявили в розыск

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск народного артиста России Григория Лепса. Об этом сообщила пресс-служба украинского МВД на сайте ведомства.





В марте 2025 года СБУ заочно предъявила российскому певцу обвинения из-за поддержки им специальной военной операции (СВО). Среди прочего спецслужба упоминала обещание Лепса платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк Leopard.





В отношении музыканта возбудили уголовное дело по статье «Финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя Украины». Максимальное наказание, которое может грозить Лепсу по данной статье, — восемь лет лишения свободы.





Народного артиста России также внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Как отмечается на портале, личные данные Лепса были занесены в базу в мае 2017 года за проведение концертов в Крыму и Донецке.