Report: В Тегеране убит экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

В Тегеране в результате покушения убит экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Об этом сообщает портал Report со ссылкой на Азербайджанское Телевидение (AzTV).
По предварительной информации, бывший политик был убит в результате покушения. Стрельба произошла на улице.
Ахмадинежад прогуливался с женой и двумя сыновьями, когда люди в масках открыли по ним огонь, пишут СМИ. В то же время издание Oxu сообщает, что информация об убийстве Ахмадинежада не подтвердилась. Утверждается, что на политика было совершено покушение, но в настоящее время он жив.
Официального подтверждения этой информации от властей Ирана нет.
Ахмадинежад был президентом Исламской республики с 2005-го по 2013 год.