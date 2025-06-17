Report: В Тегеране убит экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

В Тегеране в результате покушения убит экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Об этом сообщает портал Report со ссылкой на Азербайджанское Телевидение (AzTV).





По предварительной информации, бывший политик был убит в результате покушения. Стрельба произошла на улице.