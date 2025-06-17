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Report: В Тегеране убит экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад
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Предварительно, на него было совершено покушение undefined
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Report: В Тегеране убит экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

Предварительно, на него было совершено покушение

Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com

В Тегеране в результате покушения убит экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Об этом сообщает портал Report со ссылкой на Азербайджанское Телевидение (AzTV).


По предварительной информации, бывший политик был убит в результате покушения. Стрельба произошла на улице.

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Ахмадинежад прогуливался с женой и двумя сыновьями, когда люди в масках открыли по ним огонь, пишут СМИ. В то же время издание Oxu сообщает, что информация об убийстве Ахмадинежада не подтвердилась. Утверждается, что на политика было совершено покушение, но в настоящее время он жив.


Официального подтверждения этой информации от властей Ирана нет.  


Ахмадинежад был президентом Исламской республики с 2005-го по 2013 год.

#политика #покушение #иран #тегеран
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