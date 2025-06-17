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В Иркутске пожелавшую смерти участникам СВО блогера отправили на лечение в психдиспансер
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Ролик с эмоциональными высказываниями женщина опубликовала в День России undefined
Новости

В Иркутске пожелавшую смерти участникам СВО блогера отправили на лечение в психдиспансер

Ролик с эмоциональными высказываниями женщина опубликовала в День России

Иркутского блогера, хотевшую «выпить вина» за смерть российских военных в зоне СВО, поместили в психдиспансер. Марианна Махмутова не сопротивлялась отправке на лечение, сообщает RT. 


Ролик с резкими высказываниями женщины появился в День России. 14 июня к ней пришли силовики. 


Дверь в квартиру пришлось вскрывать. СК сообщал о доследственной проверке по статье о дискредитации армии. 


В полиции уточняли, что блогер раньше работала бортпроводницей. У нее также есть судимость, рассказывали в региональном главке МВД России. 

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#блогер #иркутская область #психдиспансер
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