В Иркутске пожелавшую смерти участникам СВО блогера отправили на лечение в психдиспансер

Иркутского блогера, хотевшую «выпить вина» за смерть российских военных в зоне СВО, поместили в психдиспансер. Марианна Махмутова не сопротивлялась отправке на лечение, сообщает RT.





Ролик с резкими высказываниями женщины появился в День России. 14 июня к ней пришли силовики.





Дверь в квартиру пришлось вскрывать. СК сообщал о доследственной проверке по статье о дискредитации армии.





В полиции уточняли, что блогер раньше работала бортпроводницей. У нее также есть судимость, рассказывали в региональном главке МВД России.