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Пашинян заявил, что лично «освободит» Армянскую апостольскую церковь
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По словам премьера, центр ААЦ «захвачен антихристианской, распутной, антинациональной и антигосударственной группировкой» undefined
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Пашинян заявил, что лично «освободит» Армянскую апостольскую церковь

По словам премьера, центр ААЦ «захвачен антихристианской, распутной, антинациональной и антигосударственной группировкой»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет лично руководить «освобождением Армянской апостольской церкви (ААЦ)». Об этом он написал на своей страничке в Facebook*.


По мнению политика, духовный и административный центр ААЦ, Первопрестольный Эчмиадзин, «захвачен антихристианской, распутной, антинациональной и антигосударственной группировкой». Пашинян добавил, что «Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед» и Армянскую церковь необходимо освободить от него.


В «отсутствии связей» с Иисусом Христом Пашинян также обвинил лидера движения «Священная борьба» архиепископа ААЦ Баграта Галстаняна и главу Ширакской епархии ААЦ Микаэля Аджапахяна. Их арестовали в конце июня по обвинению в призывах к захвату власти.


Накануне, 7 июля, премьер Армении заявил, что, если католикос всех армян Гарегин II считает аресты этих священников незаконными, он «разделяет идеологию и планы указанных лиц совершить военный переворот».


Ранее Пашинян обвинил главу ААЦ в нарушении обета безбрачия, потребовав от него оставить пост. В церкви ответили, что подобные вопросы «решаются в соответствии с церковными канонами и уставами и не входят в сферу компетенции государственных и политических деятелей».


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#церковь #пашинян #армения
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