Новости
Новости 18+
St
Легкомоторный самолет упал на территорию частного дома в Татарстане
18+
Предварительно, никто не пострадал undefined
Новости

Легкомоторный самолет упал на территорию частного дома в Татарстане

Предварительно, никто не пострадал

На территорию частного дома в поселке Дербышки в Татарстане упал легкомоторный самолет, сообщают местные Telegram-каналы.


По предварительным данным, борт выполнял учебный полет и зацепил крылом линию электропередачи. Самолет долго кружил в небе перед падением, приводят СМИ слова очевидцев.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Воздушное судно упало возле жилого дома, пишет Kazanfirst со ссылкой на собственный источник. На место выехали представители экстренных служб. 


Сведений о пострадавших пока не поступало. Власти Татарстана произошедшее не комментировали.

#татарстан #самолет #дом
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...