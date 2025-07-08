Легкомоторный самолет упал на территорию частного дома в Татарстане

На территорию частного дома в поселке Дербышки в Татарстане упал легкомоторный самолет, сообщают местные Telegram-каналы.
По предварительным данным, борт выполнял учебный полет и зацепил крылом линию электропередачи. Самолет долго кружил в небе перед падением, приводят СМИ слова очевидцев.
Воздушное судно упало возле жилого дома, пишет Kazanfirst со ссылкой на собственный источник. На место выехали представители экстренных служб.
Сведений о пострадавших пока не поступало. Власти Татарстана произошедшее не комментировали.