Легкомоторный самолет упал на территорию частного дома в Татарстане

На территорию частного дома в поселке Дербышки в Татарстане упал легкомоторный самолет, сообщают местные Telegram-каналы.





По предварительным данным, борт выполнял учебный полет и зацепил крылом линию электропередачи. Самолет долго кружил в небе перед падением, приводят СМИ слова очевидцев.