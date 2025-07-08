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Трамп разочарован нежеланием России останавливаться в конфликте с Украиной
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Он заявил, что этот конфликт не должен был случиться undefined
Новости

Трамп разочарован нежеланием России останавливаться в конфликте с Украиной

Он заявил, что этот конфликт не должен был случиться

Президент США Дональд Трамп публично выразил разочарование позицией России по украинскому конфликту во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает агентство Associated Press, транслировавшее выступление американского лидера.


«Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается», — заявил Трамп. Американский лидер добавил, что этот конфликт «никогда не должен был случиться».


Ранее Трамп признал отсутствие прогресса в урегулировании ситуации. По его словам, переговоры с российским президентом Владимиром Путиным не принесли желаемых результатов.


В Кремле оперативно отреагировали на заявления американского лидера. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва «внимательно относится ко всем заявлениям Трампа», но не стал комментировать эту тему подробнее.


4 июля Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудили поставки Киеву средств противовоздушной обороны.

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#украина #зеленский #дональд трамп
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