Американские журналисты рассказали, как Трамп созвонился с Зеленским, президенты обсудили ситуацию в Донбассе

Президент США Дональд Трамп созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил журналист Барак Равид в своем аккаунте в соцсети X. Политики обсудили поставки Киеву средств противовоздушной обороны.





Разговор длился на протяжении 40 минут. Сам Зеленский также подтвердил в своем телеграм-канале состоявшийся разговор. По его словам, стороны обсудили нынешнюю ситуацию, в том числе воздушные удары ВС РФ, а также обстановку на фронте в целом. Зеленский добавил, что Трамп хорошо информирован и поблагодарил его за внимание к Украине.





Более того, президент Украины рассказал, что американский лидер согласился организовать встречу между представителями США и Украины по вопросу усиления украинской системы ПВО. Также обсуждался вопрос военной промышленности Украины.





До этого газета Financial Times сообщала, что Трамп и Зеленский, вероятно, будут обсуждать приостановку поставок некоторых видов вооружений, в частности, речь идёт о ракетах-перехватчиках для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасах GMLRS и других видах вооружений. Сам же Трамп ранее опроверг приостановку военной помощи Киеву на фоне появившихся новостей об этом.





Ранее президент США заявил журналистам пула, что разочарован состоявшимся телефонным разговором с Владимиром Путиным. По словам Трампа, российский президент не настроен на прекращение украинского конфликта.