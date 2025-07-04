Зеленский рассказал о «полезном» разговоре с Трампом

Президент Украины назвал прошедший телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом «очень важным и полезным». Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.





Зеленский поздравил американского президента с Днем независимости США и поблагодарил за всю оказанную Соединенными Штатами поддержку для «восстановления постоянного мира».





Трамп хорошо проинформирован о ситуации с ударами российской армии и общим положением на фронте, отметил президент Украины. По словам Зеленского, стороны обсудили ПВО и «договорились работать над защитой украинского неба».





Также Зеленский заявил, что помимо этого речь шла о возможном совместном производстве вооружения, особенно дронов, взаимных закупах и инвестициях.





Трамп 3 июля провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома позже заявил, что «разочарован беседой», добавив, что ему не удалось добиться «никакого прогресса» по Украине.