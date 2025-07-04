Трамп: Я разочарован разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам пула, что разочарован состоявшимся 3 июля телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным. Слова Трампа приводит агентство Reuters.





Президент России не настроен на прекращение украинского конфликта, утверждает Трамп. Американский лидер сказал, что прогресса в урегулировании добиться не удалось.





Глава Белого дома снова назвал конфликт «войной Байдена» и подчеркнул, что боевые действия бы не начались, если бы на тот момент президентом США был он.





Трамп также анонсировал беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского президента, разговор состоится 4 июля.





Путин и Трамп провели телефонный разговор 3 июля. Главы государств обсудили конфликт на Украине, события на Ближнем Востоке и ряд совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса.