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Трамп: Я разочарован разговором с Путиным
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Глава Белого дома считает, что президент России не настроен на завершение украинского конфликта undefined
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Трамп: Я разочарован разговором с Путиным

Глава Белого дома считает, что президент России не настроен на завершение украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам пула, что разочарован состоявшимся 3 июля телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным. Слова Трампа приводит агентство Reuters.


Президент России не настроен на прекращение украинского конфликта, утверждает Трамп. Американский лидер сказал, что прогресса в урегулировании добиться не удалось.


Глава Белого дома снова назвал конфликт «войной Байдена» и подчеркнул, что боевые действия бы не начались, если бы на тот момент президентом США был он.


Трамп также анонсировал беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам американского президента, разговор состоится 4 июля.


Путин и Трамп провели телефонный разговор 3 июля. Главы государств обсудили конфликт на Украине, события на Ближнем Востоке и ряд совместных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса.

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#украина #владимир путин #дональд трамп
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