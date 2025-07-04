В Москве погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов

Вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов был найден мертвым под окнами своего дома в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.





Как рассказал источник агентства, тело 62-летнего мужчины было найдено под окнами дома на Рублевском шоссе. По предварительной версии, причиной гибели стало самоубийство. В настоящее время по данному факту проводится проверка.





Бадалов занимал должность вице-президента «Транснефти» с 2021 года. Ранее он работал в научно-исследовательском институте «Восход», где занимался вопросами автоматизации и цифровизации производственных процессов.





Как уточняет URA.RU, супруге погибшего потребовалась медицинская помощь, так как ей стало плохо, когда она увидела тело мужа.





Ранее сообщалось о смерти председателя совета директоров ЛУКОЙЛа Владимира Некрасова.