Володин призвал бизнес быстрее сменить вывески на иностранных языках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал российских предпринимателей заранее начать замену вывесок на иностранных языках, не дожидаясь вступления в силу закона о защите русского языка в 2026 году. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.





«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — заявил Володин. Он отметил положительный опыт Краснодара, Ярославля и Магнитогорска, где этот процесс уже начался.





Спикер подчеркнул, что Россия сохраняет толерантное отношение ко всем национальностям, но при этом последовательно защищает свою языковую идентичность. По его словам, в России одно из самых либеральных законодательств в этой сфере, тем не менее, те, кто ведет бизнес в этой стране, должны уважать русский язык и культуру.





Володин напомнил, что если раньше это было рекомендацией, то после принятия федерального закона соблюдение языковых норм станет обязательным требованием. Напомним, закон, который вступит в силу 1 марта 2026 года, предусматривает использование кириллицы на вывесках, в рекламе и названиях жилых комплексов, за исключением официальных товарных знаков.





Ранее сообщалось, что использование на вывесках и витринах магазинов и кафе надписей на английском и других иностранных языках станет невозможным.