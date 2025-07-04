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Володин призвал бизнес быстрее сменить вывески на иностранных языках
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Скоро в силу вступит закон о защите русского языка undefined
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Володин призвал бизнес быстрее сменить вывески на иностранных языках

Скоро в силу вступит закон о защите русского языка

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал российских предпринимателей заранее начать замену вывесок на иностранных языках, не дожидаясь вступления в силу закона о защите русского языка в 2026 году. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.


«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — заявил Володин. Он отметил положительный опыт Краснодара, Ярославля и Магнитогорска, где этот процесс уже начался.


Спикер подчеркнул, что Россия сохраняет толерантное отношение ко всем национальностям, но при этом последовательно защищает свою языковую идентичность. По его словам, в России одно из самых либеральных законодательств в этой сфере, тем не менее, те, кто ведет бизнес в этой стране, должны уважать русский язык и культуру.


Володин напомнил, что если раньше это было рекомендацией, то после принятия федерального закона соблюдение языковых норм станет обязательным требованием. Напомним, закон, который вступит в силу 1 марта 2026 года, предусматривает использование кириллицы на вывесках, в рекламе и названиях жилых комплексов, за исключением официальных товарных знаков.


Ранее сообщалось, что использование на вывесках и витринах магазинов и кафе надписей на английском и других иностранных языках станет невозможным.

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#госдума #володин #русский язык
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