Арестованный бизнесмен Карапетян подал в суд на депутатов Армении за клевету

Глава промышленно-строительной группы «Ташир» Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении от правящей фракции «Гражданский договор» Арсена Торосяна и Айка Конджоряна, следует из базы данных портала судебной информации datalex.am.





В иске бизнесмен требует, чтобы парламентарии опровергли свои заявления о его связях с российской ФСБ и противоправной экономической деятельности. Карапетян считает, что «эти сведения являются клеветническими, ложными и необоснованными».





Также предприниматель требует взыскать с депутатов 23,5 тысячи долларов в качестве компенсации за причиненный моральный вред и клевету. В иске указано и требование возместить судебные издержки, включая государственную пошлину и гонорары адвокатов.





Карапетяна арестовали 18 июня по обвинению в призывах к свержению власти. Незадолго до задержания бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви, которую критикует премьер-министр Армении Никол Пашинян.