Росфинмониторинг внес 14-летнего подростка в список террористов

Росфинмониторинг внес 14-летнего подростка из Оренбурга в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте ведомства.





«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица: А. Ш., 13.04.2011 г.р., г. Оренбург», — указано в документе. Он стал самым юным фигурантом этого списка.





Согласно законодательству, лицам и организациям, включенным в этот реестр, запрещается взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах. Кроме того, они не могут пользоваться финансовыми услугами, за исключением уплаты налогов, получения зарплат и возмещения ущерба.





Ранее также сообщалось, что Росфинмониторинг внес в перечень террористических и экстремистских 174 организации и 28 физических лиц.