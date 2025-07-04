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В США на День независимости исполнят русскую музыку
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Американцы услышат увертюру Чайковского undefined
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В США на День независимости исполнят русскую музыку

Американцы услышат увертюру Чайковского

В пятницу, 4 июля, в Хьюстоне на праздновании Дня независимости США прозвучит произведение русского композитора Петра Чайковского. Как сообщает портал Axios, симфонический оркестр исполнит его торжественную увертюру «1812 год» перед праздничным салютом в Херманн-парке.


«Увертюра «1812 год» Чайковского <...> стала одним из основных элементов празднования Дня независимости в Соединенных Штатах», — отмечает автор публикации.


Произведение было написано в 1880 году в честь победы России над армией Наполеона, но со временем приобрело популярность за рубежом, в том числе в США, где его часто включают в программу праздничных концертов.


В публикации говорится, что впервые увертюра прозвучала в День независимости в 1998 году. Тогда ее исполнял Бостонский симфонический оркестр.


В 2022 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что многие страны в отрицании России переходят грани разумного. В частности, он задался вопросом, можно ли отрицать Чайковского.

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#сша #культура #день независимости #чайковский
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