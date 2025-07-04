Закрытие дамбы и желтый уровень опасности: Санкт-Петербург готовится к наводнению

В Санкт-Петербурге утром 4 июля прогнозировалось историческое наводнение. По словам главного синоптика города Александра Колесова, в последний раз наводнение в Северной столице в июле было в 1865 году. Daily Storm собрал главное о том, что происходит в Питере.
Закрытие дамбы и повышение уровня воды в Неве
Накануне вечером, 3 июля, в Санкт-Петербурге закрыли створки комплекса защитных сооружений (КЗС), сообщил Колесов. По словам синоптика, если бы этого не произошло, петербуржцы «отмечали бы второе июльское наводнение за всю историю города».
Уровень воды при закрытых створках дамбы повысился в Неве до 95 сантиметров (река начинает выходить из берегов при уровне 180–190 сантиметров. — Примеч. Daily Storm). Однако в первой половине дня уровень еще повысится и ожидается ориентировочно до 120 сантиметров, объяснил синоптик.
Затопление парка и парковок в Сестрорецке
В Сестрорецке затопило парк «Дубки», пишут «Фонтанка.ру», «Мойка78» и другие местные СМИ со ссылкой на очевидцев. Многие объекты благоустройства начало смывать с берега.
На муниципальной парковке у пляжа «Дюны» автомобили постепенно уходят под воду. Также издания сообщают о поваленных деревьях, упавших дорожных знаках и ограждениях. Некоторые машины сдвигает сильными порывами ветра.
Желтый уровень опасности и прогноз
В Санкт-Петербурге желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра продлен до 5 июля, заявила пресс-служба администрации губернатора. Власти попросили водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.
Ожидается, что порывы западного, юго-западного ветра могут достигать 15–20 метров в секунду, а в прибрежных районах — 24 метра в секунду, добавили в администрации. Ветер будет наиболее сильным в первой половине дня. Затем, согласно прогнозу, он начнет ослабевать, рассказал Колесов.
В данное время в акватории Финского залива порывы западного ветра достигают 22–27 метров в секунду, отметил синоптик. В Санкт-Петербурге от 15 до 19 метров в секунду, в акватории Невской губы в районе Кронштадта и дамбы порывы ветра 20–23 метров в секунду.