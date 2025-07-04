Народный артист России Юрий Чернов стал угрозой нацбезопасности Украины

Советский и российский актер, народный артист России Юрий Чернов внесен в перечень лиц, которые, по мнению украинских властей, представляют угрозу национальной безопасности их страны. Основанием для этого стала его роль в фильме Алексея Пиманова «Крым», сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.





«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него лицо: Чернов Юрий Николаевич, гражданин Российской Федерации, 24 апреля 1949 г.р.», — говорится в указе.





Юрий Чернов, родившийся в 1949 году в Куйбышеве (ныне Самара), окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Широкую известность ему принесли роли в таких фильмах, как «Доживем до понедельника», «После дождичка в четверг», «Приключения Электроника», «Ширли-мырли». Однако именно участие в фильме «Крым» стало причиной включения актера в санкционный список.





Ранее Украина уже вводила ограничения против российских деятелей культуры, поддерживающих политику властей РФ. Включение в перечень влечет за собой запрет на въезд на Украину, блокировку активов и другие ограничительные меры.





Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер в отношении международного детского центра «Артек» в Крыму.