Зеленский ввел санкции против лагеря «Артек»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер в отношении международного детского центра «Артек» в Крыму. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.





Под санкции также подпали «Движение первых», общество «Знание», Мелитопольский государственный университет, севастопольское отделение ДОСААФ России, Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун» и Центр гуманитарных и культурных инициатив «Рассвет».





Кроме того, в список вошли 46 физических лиц, среди которых один гражданин Белоруссии, 26 граждан России и 19 человек с украинским и российским гражданством.





В частности, ограничительные меры введены против начальника управления президента России по общественным проектам Сергея Новикова и депутата Палаты представителей Белоруссии Дмитрия Шевцова.





Санкции введены сроком на 50 лет. Они включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также бессрочное лишение всех украинских госнаград.