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Полицейским обновили форму и выдали кимоно
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Женщинам вместо шерстяной фуражки будут выдавать шерстяную пилотку undefined
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Полицейским обновили форму и выдали кимоно

Женщинам вместо шерстяной фуражки будут выдавать шерстяную пилотку

Для сотрудников полиции с 10 июня обновились нормы вещевого обеспечения и изменилось описание форменной одежды, пишет «Парламентская газета».


В нормах появились такие предметы одежды, как кимоно, куртка демисезонная, облегченные брюки, облегченные спортивные туфли и так далее.


Полицейские будут получать два комплекта облегченного повседневного костюма (куртка с короткими рукавами и брюки) вместо одного. Кроме того, вместо трех пар шерстяных брюк будут выдавать две. 


Для женщин также изменились нормы по головным уборам и обуви: вместо шерстяной фуражки будут выдавать шерстяную пилотку, а вместо зимних или демисезонных полусапог на меху — сапоги.


Однако кимоно не станет одной из разновидностей формы сотрудника полиции, заявила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, кимоно будут выдаваться только курсантам и слушателям образовательных организаций для занятий по физической подготовке и отработки боевых приемов борьбы, а по истечении срока ношения одежда будет передана в собственность.

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#мвд #полиция #форма
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