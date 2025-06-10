Полицейским обновили форму и выдали кимоно

Для сотрудников полиции с 10 июня обновились нормы вещевого обеспечения и изменилось описание форменной одежды, пишет «Парламентская газета».





В нормах появились такие предметы одежды, как кимоно, куртка демисезонная, облегченные брюки, облегченные спортивные туфли и так далее.





Полицейские будут получать два комплекта облегченного повседневного костюма (куртка с короткими рукавами и брюки) вместо одного. Кроме того, вместо трех пар шерстяных брюк будут выдавать две.





Для женщин также изменились нормы по головным уборам и обуви: вместо шерстяной фуражки будут выдавать шерстяную пилотку, а вместо зимних или демисезонных полусапог на меху — сапоги.





Однако кимоно не станет одной из разновидностей формы сотрудника полиции, заявила представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, кимоно будут выдаваться только курсантам и слушателям образовательных организаций для занятий по физической подготовке и отработки боевых приемов борьбы, а по истечении срока ношения одежда будет передана в собственность.