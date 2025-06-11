Трое детей пострадали из-за атаки дронов в Курской области

Вечером 10 июня украинские дроны атаковали поселок Марьино в Курской области, в результате чего пострадали трое детей. Об этом сообщил врио глава региона Александр Хинштейн.





У семилетней девочки минно-взрывная и зарытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У девятилетнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног.





Врио губернатора отметил, что детей сразу осмотрели врачи и доставили в областную больницу. Угрозы для их жизни и здоровья нет, добавил Хинштейн.





Также в результате удара было повреждено остекление марьинского дома культуры, разрушен спортивный зал, пострадали три квартиры и остекление санатория «Марьино».





Согласно сводке Минобороны, с вечера 10 июня до 7:00 мск 11 июня средства противовоздушной обороны перехватили 32 украинских беспилотника.





Большую часть ликвидировали над Воронежской областью — там сбили 16 БПЛА. Атаке также подверглись Курская (восемь дронов), Тамбовская (пять дронов) и Ростовская (два дрона) области. Над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым сбили один беспилотник.