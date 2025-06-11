В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за беспорядков

В центральных районах Лос-Анджелеса введен комендантский час на фоне продолжающихся протестов против деятельности иммиграционной службы, заявила мэр города Карен Басс. Ее слова приводит агентство Reuters.





Ограничения начали действовать во вторник, 10 июня, с 20:00 (6:00 мск 11 июня) и продлятся до утра среды. Исключения будут сделаны для людей, которые живут в этом районе или должны быть там по работе.





По словам мэра, введение комендантского часа рассматривалось несколько дней, но вечер понедельника стал «переломным моментом». Басс отметила, что ограничения могут продлить и на ближайшие дни.





Ранее мэр сообщила о разграблении 23 торговых точек в центре города и вандализме на улицах. Басс призвала людей, которые не работают и не живут в центре Лос-Анджелеса, «избегать этого района».





Протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе начались 6 июня. В ответ на протесты глава Белого дома направил в Калифорнию подразделения национальной гвардии.





Власти штата выступили против такого подхода. Губернатор Гэвин Ньюсом раскритиковал размещение военных и сообщил, что подает в суд на президента.