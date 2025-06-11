СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске

В Иркутской области следователи 6 июня обнаружили на территории майнинговой фермы в Ангарском городском округе 2107 единиц оборудования, работающего на сетях энергетической компании «Радиан», пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.





Силовики изъяли 35 единиц техники, а остальные отключили от электропитания, опечатали в контейнерах и передали на ответственное хранение.





Однако 8 июня опечатанные контейнеры вскрыли и оборудование вновь подключили к электроснабжению. После повторного обыска были изъяты оставшиеся 2072 единицы майнингового оборудования.





В операции принимали участие сотрудники СК, МВД и представители «Иркутскэнергосбыта». Попавшие под внимание следствия компании осуществляли майнинговую деятельность незаконно, отметил источник издания.





По оценке гендиректора компании «Иркутскэнергосбыт» Андрея Харитонова, это крупнейший за последние годы случай нелегального майнинга в регионе. Следствие расследует уголовное дело по факту незаконного потребления электроэнергии, по статье о мошенничестве в особо крупном размере.