Маск извинился за свои посты о Трампе

Американский миллиардер Илон Маск выразил сожаление из-за своих заявлений о президенте США Дональде Трампе, которые привели к их публичной ссоре.





В соцсети Х бизнесмен написал, что сожалеет о некоторых постах о Трампе, сделанных на прошлой неделе. По словам Маска, они (посты. — Примеч. Daily Storm) «зашли слишком далеко».





Конфликт миллиардера и президента произошел сразу после того, как предприниматель ушел из правительства. До этого Маск раскритиковал законопроект о налоговых послаблениях, который Трамп называл «Большим прекрасным биллем».





Также Маск заявил, что тарифная политика Трампа приведет к рецессии, и поддержал идею объявить президенту США импичмент. Кроме того, миллиардер утверждал, что глава Белого дома причастен к делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, но позже удалил пост.