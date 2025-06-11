Новости
Новости 18+
St
Маск извинился за свои посты о Трампе
18+
По словам миллиардера, они «зашли слишком далеко» undefined
Новости

Маск извинился за свои посты о Трампе

По словам миллиардера, они «зашли слишком далеко»

Американский миллиардер Илон Маск выразил сожаление из-за своих заявлений о президенте США Дональде Трампе, которые привели к их публичной ссоре.


В соцсети Х бизнесмен написал, что сожалеет о некоторых постах о Трампе, сделанных на прошлой неделе. По словам Маска, они (посты. — Примеч. Daily Storm) «зашли слишком далеко».


Конфликт миллиардера и президента произошел сразу после того, как предприниматель ушел из правительства. До этого Маск раскритиковал законопроект о налоговых послаблениях, который Трамп называл «Большим прекрасным биллем».


Также Маск заявил, что тарифная политика Трампа приведет к рецессии, и поддержал идею объявить президенту США импичмент. Кроме того, миллиардер утверждал, что глава Белого дома причастен к делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, но позже удалил пост.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#илон маск #извинения #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...