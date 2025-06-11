Бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией* Леонида Волкова** заочно приговорили к 18 годам заключения, сообщает «Интерфакс».





Согласно приговору, первые пять лет заключения политик будет отбывать в тюрьме. ​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​Также ему назначен штраф в размере двух миллионов рублей.





Волкова признали виновным более чем в 40 эпизодах преступлений по девяти уголовным статьям: организация и финансирование экстремистского сообщества, оправдание терроризма, вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни, создание НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитация нацизма, распространение фейков об армии России, мошенничество, вандализм.





Заседание Второго Западного окружного военного суда проходило в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.





* ФБК, признан в России иноагентом и экстремистской организацией, деятельность которой запрещена.

** Признан в России иноагентом.