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Шлосберга отправили под домашний арест по делу о дискредитации армии
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Заседание проходило в закрытом режиме undefined
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Шлосберга отправили под домашний арест по делу о дискредитации армии

Заседание проходило в закрытом режиме

Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом) отправили под домашний арест по делу о повторной дискредитации армии, сообщило издание «Псковская лента новостей» из зала суда.


Политику также запретили пользоваться интернетом и телефонной связью, за исключением экстренных ситуаций. Шлосберга доставили на заседание в наручниках, оно проходило в закрытом режиме по просьбе следствия.


Пресс-служба «Яблока» 10 июня сообщила, что в квартире политика и его жены Жанны прошли обыски. Силовики также обыскали квартиру 96-летнего отца Шлосберга и офис псковского отделения партии, где изъяли всю технику.


Политика задержали 10 июня в статусе подозреваемого, затем ему предъявили обвинение в повторной дискредитации армии. В тот же день Шлосберга отправили в изолятор временного содержания.


Как заявили в партии, поводом для возбуждения дела стали дебаты с историком Юрием Пивоваровым (признан в России иноагентом) на канале «Живой гвоздь».

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#шлосберг #домашний арест #дискредитация армии
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