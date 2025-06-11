Шлосберга отправили под домашний арест по делу о дискредитации армии

Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан в России иноагентом) отправили под домашний арест по делу о повторной дискредитации армии, сообщило издание «Псковская лента новостей» из зала суда.





Политику также запретили пользоваться интернетом и телефонной связью, за исключением экстренных ситуаций. Шлосберга доставили на заседание в наручниках, оно проходило в закрытом режиме по просьбе следствия.





Пресс-служба «Яблока» 10 июня сообщила, что в квартире политика и его жены Жанны прошли обыски. Силовики также обыскали квартиру 96-летнего отца Шлосберга и офис псковского отделения партии, где изъяли всю технику.





Политика задержали 10 июня в статусе подозреваемого, затем ему предъявили обвинение в повторной дискредитации армии. В тот же день Шлосберга отправили в изолятор временного содержания.





Как заявили в партии, поводом для возбуждения дела стали дебаты с историком Юрием Пивоваровым (признан в России иноагентом) на канале «Живой гвоздь».