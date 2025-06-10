В отношении Шлосберга возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии

Возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии в отношении заместителя главы «Яблока» и руководителя псковского отделения партии Льва Шлосберга (внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщила пресс-служба партии.





По ее данным, причиной возбуждения дела стали дебаты Шлосберга с историком Юрием Пивоваровым (внесен в реестр иноагентов): политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня. Дебаты проходили на канале «Живой гвоздь».





В партии также подтвердили обыски в квартире Шлосберга и его жены Жанны. Кроме того, правоохранители обыскали квартиру 96-летнего отца политика, Марка Шлосберга, и офис псковского отделения «Яблока». Силовики изъяли всю технику.





Шлосберг находится в следственной части УВД и ждет допроса, добавили в пресс-службе. С ним находится адвокат Владимир Данилов.





По данным следствия, 12 января Лев Шлосберг «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности» путем размещения видеозаписи в соцсети «Одноклассники».





Шлосберг настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу, отметили в партии.