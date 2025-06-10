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До 11 выросло число погибших при стрельбе в школе в Австрии
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Еще 28 человек пострадали, многие из них в тяжелом состоянии undefined
Новости

До 11 выросло число погибших при стрельбе в школе в Австрии

Еще 28 человек пострадали, многие из них в тяжелом состоянии

В результате стрельбы в австрийской школе в Гарце погибли 11 человек, пишут местные издания Kronen Zeitung и Heute. Ранее сообщалось о пяти жертвах.


По данным изданий, еще 28 человек получили ранения. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. В школе было совершено 30-40 выстрелов.


Предположительно, по оценке Heute, нападавшим был один из учеников. Он покончил с собой. По данным Kronen Zeitung, стрелок — 22-летний мужчина, который раньше учился в этой школе. Он якобы считал себя жертвой издевательств.


В австрийской полиции сообщили, что в районе гимназии на улице Драйершютценгассе проводится полицейская операция, но других деталей не раскрыли. По данным СМИ, людей из школы уже эвакуировали.

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#пострадавшие #погибшие #стрельба в школе
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