В Австрии при стрельбе в школе погибли не менее пяти человек

Не менее пяти человек погибли при стрельбе в школе города Грац в Австрии, сообщает местная газета Kronen Zeitung.





По данным издания, неизвестного, напавшего на школу, ликвидировали правоохранители. В операции задействованы многочисленные полицейские подразделения и спецподразделение Cobra.





В настоящее время здание школы тщательно обыскивается. Жителей просят избегать зоны проведения операции.





Полиция австрийской федеральной земли Штирия в соцсети Х подтвердила проведение крупной операции. Правоохранителей вызвали, после того как в здании школы раздались выстрелы.