Новости
Новости 18+
St
В Австрии при стрельбе в школе погибли не менее пяти человек
18+
По предварительным данным, нападавшего нейтрализовали undefined
Новости

В Австрии при стрельбе в школе погибли не менее пяти человек

По предварительным данным, нападавшего нейтрализовали

Не менее пяти человек погибли при стрельбе в школе города Грац в Австрии, сообщает местная газета Kronen Zeitung.


По данным издания, неизвестного, напавшего на школу, ликвидировали правоохранители. В операции задействованы многочисленные полицейские подразделения и спецподразделение Cobra.


В настоящее время здание школы тщательно обыскивается. Жителей просят избегать зоны проведения операции.


Полиция австрийской федеральной земли Штирия в соцсети Х подтвердила проведение крупной операции. Правоохранителей вызвали, после того как в здании школы раздались выстрелы.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#австралия #погибшие #стрельба в школе
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...