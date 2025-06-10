«Москва — на волне. Рыбная неделя»: сап-регата в Серебряном Бору

В костюмированной сап-регате было много участников. Главной целью было проплыть дистанцию почти в пять километров по руслу Москвы-реки с заходом в озеро Бездонное.





На параде можно было увидеть и необычных морских обитателей, и русалок, и пиратов, и космонавтов, и супергероев. Была даже Царевна-лягушка, а еще герои советских мультиков.





Гости фестиваля отмечают, что в этом году участников в необычных костюмах гораздо больше. Все одеты очень красочно и находятся в прекрасном настроении.





Наблюдали за сап-регатой семьями. Победила дружба, но за лучшие костюмы вручали призы. В рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» гостей города и москвичей ждали яркая программа и вкусные угощения. Подробности о фестивале можно узнать на официальном сайте мероприятия.