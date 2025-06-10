Хоккеист Овечкин попал в базу «Миротворца»

Российский нападающий и капитан американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин внесен в базу украинского сайта «Миротворец».





На портале указано, что хоккеист «участвовал в международных соревнованиях с целью отбеливания репутации России и оправдания СВО для иностранной аудитории».





Также Овечкина обвиняют в «пропаганде войны» и «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию».





Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Он является лучшим бомбардиром и снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ среди россиян, а в 2025 году стал абсолютным рекордсменом по числу голов.





Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На данном ресурсе публикуют личные данные лиц, которых считают угрозой национальной безопасности Украины. В России сайт заблокирован по решению суда.





В Мониторинговой миссии ООН осенью 2019 года выступили за закрытие портала. Там отметили, что публикация фамилий с такими ярлыками, как «террористы, сепаратисты и предатели», несет опасность для общества.