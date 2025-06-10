Власти Калифорнии подали в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии

Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд жалобу на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета. Документ подан в Федеральный окружной суд в Сан-Франциско.





Как утверждают власти штата, решение направить Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления протестов противоречит Конституции страны. Калифорния потребовала от суда отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над ними губернатору.





В иске указано, что полиция вполне эффективно справлялась с пресечением насилия, а использование сил Нацгвардии только усилило страх и напряженность среди жителей штата.





Трамп задействовал закон, который до него применялся только один раз — в 1970 году. Тогда президент Ричард Никсон использовал военнослужащих для доставки во время почтовой забастовки. Кроме того, это был первый случай применения закона без согласия губернатора с 1965 года, когда президент Линдон Джонсон развернул войска в Алабаме для защиты демонстрантов, выступающих за гражданские права.





В Лос-Анджелесе проходят протесты против миграционной политики Белого дома. Акции сопровождаются беспорядками, для разгона манифестантов применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Трамп 8 июня ввел в штат Калифорния две тысячи бойцов Национальной гвардии. 9 июня в Пентагон также заявили, что отправят в Лос-Анджелес 700 морских пехотинцев.