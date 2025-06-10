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К зампреду «Яблока» Шлосбергу пришли с обыском
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Следственные действия могут быть связаны с делом о дискредитации армии undefined
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К зампреду «Яблока» Шлосбергу пришли с обыском

Следственные действия могут быть связаны с делом о дискредитации армии

К заместителю председателя партии «Яблоко» и руководителю ее псковского отделения Льву Шлосбергу (внесен в реестр иноагентов) пришли с обыском, сообщает RT.


По данным издания, следственные действия были проведены в рамках уголовного дела по статье о дискредитации Российской армии.


В 2024 году политика дважды привлекали к административной ответственности по этой статье. Теперь может наступить уголовная ответственность.


В октябре 2024 года в доме у Шлосберга также проходили обыски. Как сообщили в Следственном комитете (СК), в отношении политика возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

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#обыски #яблоко #шлосберг
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