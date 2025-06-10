К зампреду «Яблока» Шлосбергу пришли с обыском

К заместителю председателя партии «Яблоко» и руководителю ее псковского отделения Льву Шлосбергу (внесен в реестр иноагентов) пришли с обыском, сообщает RT.





По данным издания, следственные действия были проведены в рамках уголовного дела по статье о дискредитации Российской армии.





В 2024 году политика дважды привлекали к административной ответственности по этой статье. Теперь может наступить уголовная ответственность.





В октябре 2024 года в доме у Шлосберга также проходили обыски. Как сообщили в Следственном комитете (СК), в отношении политика возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.