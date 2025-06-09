В Подмосковье мать задушила пятилетнюю дочь поясом от халата и утопила в ванной

В городе Воскресенске Московской области арестовали местную жительницу, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери поясом от халата. Свою вину она признала.





По данным следствия, трагедия произошла 8 июня в Воскресенске. Местная жительница, находясь дома, задушила своего ребенка, после чего утопила в ванной. Затем женщина самостоятельно сообщила правоохранителям о случившемся.





Ей было предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего». Свою вину женщина признала в полном объеме и от дачи показаний отказалась. Суд заключил ее под стражу до 8 августа.





В апреле в Красноярском крае 29-летняя мать зарубила топором трех своих детей. Жертвами стали четырехлетняя девочка и два ее брата в возрасти семи месяцев и восьми лет. В семье есть еще один ребенок — мальчик семи лет, рассказали следователи. Он во время кровавой расправы был у бабушки с дедушкой.