Россия возобновляет прямое движение поездов в Северную Корею, прерванное более пяти лет назад

С 17 июня Россия возобновляет прямое железнодорожное сообщение с КНДР, прерванное весной 2020 года после начала пандемии коронавируса. Об этом сообщили в РЖД.





В компании уточнили, что в сообщении с Москвой курсирование предусмотрено два раза в месяц: из Пхеньяна — 3-го и 17-го числа каждого месяца с прибытием в столицу России 11-го и 25-го числа соответственно. Из Москвы — 12-го и 26-го числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20-го и 4-го числа.





Там отметили, что железнодорожный маршрут Пхеньян — Москва является самым длинным беспересадочным в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч километров, а время в пути — восемь суток.





Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и в других городах.





С Хабаровском прямое беспересадочное сообщение будет осуществляться один раз в месяц, отправлением из Пхеньяна 19-го и прибытием в Хабаровск 21-го числа. В тот же день поезд снова поедет в Пхеньян с прибытием в столицу КНДР 23 числа. Время в пути составит чуть более двух дней, уточнили в РЖД.