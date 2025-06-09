Против высказавшегося в защиту русского языка латвийского депутата Росликова завели уголовное дело

Служба госбезопасности Латвии завела уголовное дело на депутата парламента от партии «Стабильность!» Алексея Росликова. Об этом сообщил сам парламентарий. Ранее он высказался против дискриминации русскоязычного населения в прибалтийской республике.





Росликова подозревают в «оказании помощи государству-агрессору России в действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти», подчеркнул он.





5 июня Росликова попросили удалиться с заседания сейма, после того как он выступил в защиту русского языка в стране и заявил, что русскоязычные граждане составляют значительную часть населения Латвии.





Ранее сейм Латвии утвердил поправки к регламенту, обязывающие депутатов использовать в служебных помещениях исключительно государственный латышский язык.