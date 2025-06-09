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Против высказавшегося в защиту русского языка латвийского депутата Росликова завели уголовное дело
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Его подозревают в «оказании помощи» России, «действиях против Латвии», а также «разжигании вражды и ненависти» undefined
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Против высказавшегося в защиту русского языка латвийского депутата Росликова завели уголовное дело

Его подозревают в «оказании помощи» России, «действиях против Латвии», а также «разжигании вражды и ненависти»

Служба госбезопасности Латвии завела уголовное дело на депутата парламента от партии «Стабильность!» Алексея Росликова. Об этом сообщил сам парламентарий. Ранее он высказался против дискриминации русскоязычного населения в прибалтийской республике.


Росликова подозревают в «оказании помощи государству-агрессору России в действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти», подчеркнул он. 


5 июня Росликова попросили удалиться с заседания сейма, после того как он выступил в защиту русского языка в стране и заявил, что русскоязычные граждане составляют значительную часть населения Латвии. 


Ранее сейм Латвии утвердил поправки к регламенту, обязывающие депутатов использовать в служебных помещениях исключительно государственный латышский язык.

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Dailystorm - «Доходчиво объяснил махровым русофобам»: Медведев похвалил латвийского депутата за выступление в защиту русского языка
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