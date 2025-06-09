«Вводит в заблуждение»: В Wildberries заявили, что девушка не могла заразиться лишаем в примерочной маркетплейса

В Wildberries прокомментировали видео девушки, которая якобы «подцепила лишай» после примерки вещей из онлайн-магазина. Там отметили, что «процесс примерки на маркетплейсах позволяет покупателю быть более защищенным, чем в традиционных офлайн-магазинах».





«Все товары, реализуемые на маркетплейсе, упакованы в индивидуальные упаковки. После примерки в случае отказа от вещи они переупаковываются и снова направляются на склад. Таким образом, на маркетплейсе между примеркой двумя покупателями проходит несколько дней», — рассказал Daily Storm представитель объединенной компании Wildberries & Russ.





Он добавил, что «в традиционных магазинах неподошедшая вещь просто возвращается на вешалку в торговый зал».





Представитель маркетплейса утверждает, что WB узнала мнения дерматологов и инфекционистов насчет слов блогера.





«Все эксперты подтвердили, что с учетом переупаковки и нескольких дней между примерками передача кожных инфекций невозможна. Микроорганизмы не выживают на ткани в таких условиях. Вынуждены с сожалением констатировать, что девушка вводит в заблуждение клиентов нашего сервиса и своих родных», — сказано в заявлении.





Ранее в Сети появилось видео, в котором девушка рассказывает, что у нее на ноне появился «прыщик», которые стал «разрастаться». Блогер вспомнила, что причиной могло стать то, что она примеряла шорты на Wildberries.