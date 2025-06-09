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«Вводит в заблуждение»: В Wildberries заявили, что девушка не могла заразиться лишаем в примерочной маркетплейса
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Микроорганизмы неспособны выжить на одежде в течение нескольких дней, утверждают в компании Коллаж: Daily Storm
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«Вводит в заблуждение»: В Wildberries заявили, что девушка не могла заразиться лишаем в примерочной маркетплейса

Микроорганизмы неспособны выжить на одежде в течение нескольких дней, утверждают в компании

Коллаж: Daily Storm

В Wildberries прокомментировали видео девушки, которая якобы «подцепила лишай» после примерки вещей из онлайн-магазина. Там отметили, что «процесс примерки на маркетплейсах позволяет покупателю быть более защищенным, чем в традиционных офлайн-магазинах». 


«Все товары, реализуемые на маркетплейсе, упакованы в индивидуальные упаковки. После примерки в случае отказа от вещи они переупаковываются и снова направляются на склад. Таким образом, на маркетплейсе между примеркой двумя покупателями проходит несколько дней», — рассказал Daily Storm представитель объединенной компании Wildberries & Russ. 


Он добавил, что «в традиционных магазинах неподошедшая вещь просто возвращается на вешалку в торговый зал». 


Представитель маркетплейса утверждает, что WB узнала мнения дерматологов и инфекционистов насчет слов блогера. 


«Все эксперты подтвердили, что с учетом переупаковки и нескольких дней между примерками передача кожных инфекций невозможна. Микроорганизмы не выживают на ткани в таких условиях. Вынуждены с сожалением констатировать, что девушка вводит в заблуждение клиентов нашего сервиса и своих родных», — сказано в заявлении.


Ранее в Сети появилось видео, в котором девушка рассказывает, что у нее на ноне появился «прыщик», которые стал «разрастаться». Блогер вспомнила, что причиной могло стать то, что она примеряла шорты на Wildberries. 

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#здоровье #wildberries #жалобы #клиенты
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