Минобороны: Россия нанесла удар по аэродрому ВСУ в Дубно в ответ на теракты

Российские военные в ночь на 9 июня нанесли массированный удар с использованием высокоточного оружия и беспилотников по аэродрому базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.





Ведомство отметило, что это один из ответных ударов на украинские атаки по российским военным аэродромам.





«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — уточняется в публикации.





Также сообщается, что военнослужащие российской группировки войск «Центр» увеличили площадь контролируемых территорий в Днепропетровской области Украины и продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.