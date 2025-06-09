Силовики пришли с обысками к первому замгубернатора Владимирской области Александру Ремиге

С первым заместителем губернатора Владимирской области Александром Ремигой проводятся следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Александра Авдеева.





«К Александру Александровичу [Ремиге] есть вопросы со стороны правоохранительных органов. Он работает в должности первого заместителя губернатора с 2020 года и пользуется уважением в регионе. Как бы то ни было, все равны перед законом. Экономический блок функционирует в штатном режиме», — цитирует РБК представителей областной администрации.





Почему силовики заинтересовались деятельностью замгубернатора, в администрации региона не сообщили, так же как и не привели подробностей. Об обысках в кабинете чиновника писали местные издания «Владимирские новости» и «Зебра ТВ».





Первым вице-губернатором Владимирской области Александр Ремига был назначен в апреле 2020 года. В его зону ответственности входят государственно-частное партнерство, инвестиции, промышленность, научно-техническое и инновационное развитие, экономика, координация внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей.





С 2009-го Ремига работал в правительстве Санкт-Петербурга, затем перешел в правительство Орловской области, где занимал должность зампредседателя по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству.





В 2019 году Ремига был назначен министром инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.