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Силовики пришли с обысками к первому замгубернатора Владимирской области Александру Ремиге
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В отношении чиновника проводятся следственные действия, подтвердили в администрации региона undefined
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Силовики пришли с обысками к первому замгубернатора Владимирской области Александру Ремиге

В отношении чиновника проводятся следственные действия, подтвердили в администрации региона

С первым заместителем губернатора Владимирской области Александром Ремигой проводятся следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Александра Авдеева.


«К Александру Александровичу [Ремиге] есть вопросы со стороны правоохранительных органов. Он работает в должности первого заместителя губернатора с 2020 года и пользуется уважением в регионе. Как бы то ни было, все равны перед законом. Экономический блок функционирует в штатном режиме», — цитирует РБК представителей областной администрации. 


Почему силовики заинтересовались деятельностью замгубернатора, в администрации региона не сообщили, так же как и не привели подробностей. Об обысках в кабинете чиновника писали местные издания «Владимирские новости» и «Зебра ТВ». 


Первым вице-губернатором Владимирской области Александр Ремига был назначен в апреле 2020 года. В его зону ответственности входят государственно-частное партнерство, инвестиции, промышленность, научно-техническое и инновационное развитие, экономика, координация внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей. 


С 2009-го Ремига работал в правительстве Санкт-Петербурга, затем перешел в правительство Орловской области, где занимал должность зампредседателя по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству. 


В 2019 году Ремига был назначен министром инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.

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#владимирская область #авдеев #следователи #проверки
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