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Россия вернула с Украины первую группу военнопленных младше 25 лет
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Такое же количество солдат передали Киеву undefined
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Россия вернула с Украины первую группу военнопленных младше 25 лет

Такое же количество солдат передали Киеву

Первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей. Об этом сообщили представители Минобороны РФ. Информация о количестве военных не приводится.


Взамен передано аналогичное число военнопленных украинской стороне, добавили в ведомстве.


Сейчас молодые люди находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.


Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, указали в ведомстве. 


Договоренности по обмену были достигнуты по итогам второго раунда переговоров Киева и Москвы. Встреча делегаций состоялась 2 июня в Стамбуле. 

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#украина #минобороны #переговоры #военнопленные
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