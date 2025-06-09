Россия вернула с Украины первую группу военнопленных младше 25 лет

Первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет возвращена с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей. Об этом сообщили представители Минобороны РФ. Информация о количестве военных не приводится.





Взамен передано аналогичное число военнопленных украинской стороне, добавили в ведомстве.





Сейчас молодые люди находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.





Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, указали в ведомстве.





Договоренности по обмену были достигнуты по итогам второго раунда переговоров Киева и Москвы. Встреча делегаций состоялась 2 июня в Стамбуле.