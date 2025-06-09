В Енисей попало 30 тонн топлива из-за аварии с теплоходом

30 тонн топлива попало в Енисей в Красноярском крае. Там произошла авария c теплоходом. Об этом сообщили местные власти. ЧП произошло вечером 8 июня на Казачинском пороге, одном из участков реки.





Теплоход, буксирующий две баржи, ударился о пороги, после чего произошла расцепка барж и судна. Судно получило пробоину и повреждение рулевого управления, его прибило к берегу. У теплохода — повреждение топливного бака. Сейчас он частично подтоплен.





Изначально власти оценивали утечку дизеля в 10-15 тонн. Сегодня эта цифра увеличилась вдвое.





На территории Казачинского района введен режим ЧС, сообщил глава муниципалитета Юрий Озерских. Несмотря на принимаемые меры, нефтяное пятно достигло берегов сел Пискуновка и Момотово в десятках километрах от места разлива.





По словам Озерских, Казачинский порог — опасный для судоходства участок, а подобные происшествия ожидаемы. «





«Значит, существуют технологии ликвидации разливов и отработаны механизмы реагирования, включая работу специалистов «Енисейского пароходства». Каждый занят своим делом, потому прошу не создавать излишнего ажиотажа», — призвал чиновник.





Угрозы для жителей района нет, заверили власти, однако существует опасность для местной флоры и фауны. Следственный комитет начал проверку по уголовным статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.