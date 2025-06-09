Новости
Новости 18+
St
В Енисей попало 30 тонн топлива из-за аварии с теплоходом
18+
На территории Казачинского района в Красноярском крае введен режим ЧС undefined
Новости

В Енисей попало 30 тонн топлива из-за аварии с теплоходом

На территории Казачинского района в Красноярском крае введен режим ЧС

30 тонн топлива попало в Енисей в Красноярском крае. Там произошла авария c теплоходом. Об этом сообщили местные власти. ЧП произошло вечером 8 июня на Казачинском пороге, одном из участков реки. 


Теплоход, буксирующий две баржи, ударился о пороги, после чего произошла расцепка барж и судна. Судно получило пробоину и повреждение рулевого управления, его прибило к берегу. У теплохода — повреждение топливного бака. Сейчас он частично подтоплен. 


Изначально власти оценивали утечку дизеля в 10-15 тонн. Сегодня эта цифра увеличилась вдвое. 


На территории Казачинского района введен режим ЧС, сообщил глава муниципалитета Юрий Озерских. Несмотря на принимаемые меры, нефтяное пятно достигло берегов сел Пискуновка и Момотово в десятках километрах от места разлива. 


По словам Озерских, Казачинский порог — опасный для судоходства участок, а подобные происшествия ожидаемы. «


«Значит, существуют технологии ликвидации разливов и отработаны механизмы реагирования, включая работу специалистов «Енисейского пароходства». Каждый занят своим делом, потому прошу не создавать излишнего ажиотажа», — призвал чиновник. 


Угрозы для жителей района нет, заверили власти, однако существует опасность для местной флоры и фауны. Следственный комитет начал проверку по уголовным статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#красноярский край #топливо #загрязнение #разлив
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...