В Курской области ВСУ атаковали культурный центр, погиб мужчина

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру имени Гранина в Рыльском районе.





По информации Хинштейна, в результате атаки по селу Пригородняя Слободка погиб 64-летний мужчина. Губернатор выразил соболезнования его родным и пообещал, что власти окажут семье всю необходимую помощь.





Также пять человек пострадали. У трех мужчин — главного инженера и двух сторожей центра — осколочные ранения, ушибы, переломы. У двух женщин контузия, уточнил Хинштейн. Сейчас им оказывают помощь в Рыльской ЦРБ.





В результате удара повреждены крыша, остекление, фасад здания музея. Крыша центра загорелась, огонь распространился на площади порядка 400 квадратных метров. Пожарные борются с возгоранием, добавил глава региона.





5 июня Хинштейн также сообщал об ударе противника по Рыльску. Два человека погибли, в том числе 32-летняя женщина. У нее остались трое маленьких детей.