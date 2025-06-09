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В Курской области ВСУ атаковали культурный центр, погиб мужчина
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Пять человек пострадали, в здании начался пожар undefined
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В Курской области ВСУ атаковали культурный центр, погиб мужчина

Пять человек пострадали, в здании начался пожар

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по культурно-досуговому центру имени Гранина в Рыльском районе.


По информации Хинштейна, в результате атаки по селу Пригородняя Слободка погиб 64-летний мужчина. Губернатор выразил соболезнования его родным и пообещал, что власти окажут семье всю необходимую помощь.


Также пять человек пострадали. У трех мужчин — главного инженера и двух сторожей центра — осколочные ранения, ушибы, переломы. У двух женщин контузия, уточнил Хинштейн. Сейчас им оказывают помощь в Рыльской ЦРБ. 


В результате удара повреждены крыша, остекление, фасад здания музея. Крыша центра загореласьогонь распространился на площади порядка 400 квадратных метров. Пожарные борются с возгоранием, добавил глава региона. 


5 июня Хинштейн также сообщал об ударе противника по Рыльску. Два человека погибли, в том числе 32-летняя женщина. У нее остались трое маленьких детей.

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#всу #курская область #погибшие
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