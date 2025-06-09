Илон Маск заявил, что больше всех сам подорвал свою репутацию

Американский предприниматель и инженер Илон Маск заявил, что сам себе испортил репутацию. По его словам, «никто не сделал так много для этого, как он сам». Об этом Маск написал на своей странице в соцсети X.





«Это возмутительно, сколько для разрушения моей репутации (character assassination — досл. «убийство персонажа», «подрыв репутации». — Примеч. Daily Storm) в отношении меня было сделано — особенно мной самим!» — признался предприниматель.





Ранее Маск публично конфликтовал с президентом США Дональдом Трампом. Все началось с того, что бизнесмен раскритиковал бюджетный законопроект американского лидера.





Предприниматель посчитал, что принятие документа может увеличить государственный долг страны и нивелирует итоги работы Департамента по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). 3 июня он назвал законопроект отвратительным и мерзким.





5 июня Трамп ответил, что Маск сошел с ума и был «на исходе», поэтому его попросили покинуть должность в администрации. Президент США также перестал субсидировать производство электрокаров Tesla.





После этого Маск объявил, что Трамп фигурирует в деле умершего американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях с несовершеннолетними. Также Маск поддержал идею объявить импичмент действующему президенту. Позднее бизнесмен удалил свой пост о фигурировании Трампа в деле Эпштейна.





8 июня бывший советник Трампа Стивен Бэннон сообщил, что Маск и министр финансов США Скотт Бессент в апреле устроили потасовку в Белом доме.