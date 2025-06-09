ФСБ перекрыла канал контрабанды по вывозу за рубеж запчастей для российских вертолетов

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) пресекли деятельность лиц, причастных к подготовке контрабанды за рубеж комплектующих для российских вертолетов Ми-8 и Ми-17.





Стоимость этих комплектующих — свыше 400 миллионов рублей, с их помощью можно восстановить летную годность не менее четырех вертолетов, указали в ведомстве. Вывозить запчасти злоумышленники собирались в том числе и на Украину.





Преступная группа состояла из шести человек: граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Координировали их деятельность из-за рубежа. Комплектующие были закуплены через ряд подконтрольных коммерческих структур у предприятий-изготовителей, добавили в ФСБ. Сейчас ведется следствие.





В апреле ФСБ вместе с коллегами из Федеральной таможенной службы (ФТС) перекрыли контрабандный канал доставки в Россию взрывчатки с Украины транзитом через страны Евросоюза. При досмотре автомобиля на пункте пропуска в Псковской области в православных иконах и церковной утвари с Украины нашли иностранную взрывчатку, указали в ведомстве. Отмечается, что из груза достали 27 бомб.