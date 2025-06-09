Задержан мэр Красноярска Логинов, его подозревают в получении взятки

В Красноярске задержан мэр города Владислав Логинов. Его подозревают в получении взятки, пишет ТАСС. В администрации проходят обыски, сообщает NGS24. RU.





Логинову 57 лет. Он стал главой Красноярска в августе 2022 года — сначала исполняющим обязанности, позже его избрал совет депутатов. До этого в течение пяти лет Логинов работал первым вице-мэром, а еще раньше был заместителем руководителя в двух департаментах: городского хозяйства администрации Красноярска и муниципального заказа мэрии.





Задержанию мэра предшествовали уголовные дела, связанные с администрацией. Депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков в марте 2025-го писал, что сотрудники мэрии массово давали показания против Логинова и его советника Артура Арутюняна, которого задержали в феврале по подозрению в превышении полномочий. По словам Дюкова, людей «заставляли заниматься незаконной деятельностью под угрозой увольнения».





В июне 2024 года стало известно о раскрытии так называемого дорожного картеля — схемы, по которой муниципальное автотранспортное предприятие выигрывало контракты дорожного управления и отдавало их на субподряд частной компании «Промстрой». Из-за этого в 2023 году фирма получила практически миллиард рублей за работу, а муниципальное мероприятие — всего пять миллионов.