Трамп на фоне протестов ввел федеральные войска в Лос-Анджелес

В Калифорнию впервые за 30 лет ввели федеральные войска США. Поводом стали протесты из-за миграционных рейдов. Волнения в округе Лос-Анджелес начались 6 июня, после того как иммиграционные агенты арестовали более 40 человек.





На следующий день местные силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу в городе Парамаунте, часть людей была задержана. Власти заявили, что толпа «бросала предметы и демонстрировала агрессивное поведение по отношению к федеральным агентам и заместителям шерифа».





В тот же день, 7 июня, президент США Дональд Трамп своим указом перевел в свое подчинение 2000 солдат Национальной гвардии Калифорнии, поскольку, по его словам, власти штата не справились с беспорядками. Губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что это только накалит обстановку, однако гвардейцы все же вошли в Город ангелов. Трамп также написал, что протестующим запретят носить маски.





В последний раз федеральные силы США использовали для подавления внутренних угроз весной 1992 года — и тоже в Лос-Анджелесе. Волнения начались из-за оправдательного приговора четырем полицейским, избившим афроамериканца. Погромы, продолжавшиеся почти неделю, унесли жизни более 60 человек, ущерб составил миллиард долларов.