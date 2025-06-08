В Башкирии машина столкнулась с лосем, а потом врезалась в дерево, погибли два человека, в том числе ребенок

В Краснокамском районе Башкирии при столкновении машины с лосем погибли два человека. Среди жертв ДТП — ребенок. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.





Он пояснил, что водитель Skoda Octavia наехал на лося. После этого мужчина съехал в кювет и врезался в дерево.





Уточняется, что из-за ДТП водитель и его несовершеннолетний пассажир скончались до приезда скорой помощи. Лось тоже погиб на месте происшествия.





18 мая близ коттеджного поселка «Княжье озеро» в Подмосковье автомобиль сбил лося. Неравнодушные граждане вызвали медиков и сотрудников ГАИ, чтобы помочь раненому животному и найти виновника. Спустя время лося удалось доставить в ветклинику, однако лечение было начато слишком поздно: животное погибло.