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В Башкирии машина столкнулась с лосем, а потом врезалась в дерево, погибли два человека, в том числе ребенок
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Животное также скончалось от полученных травм undefined
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В Башкирии машина столкнулась с лосем, а потом врезалась в дерево, погибли два человека, в том числе ребенок

Животное также скончалось от полученных травм

В Краснокамском районе Башкирии при столкновении машины с лосем погибли два человека. Среди жертв ДТП — ребенок. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.


Он пояснил, что водитель Skoda Octavia наехал на лося. После этого мужчина съехал в кювет и врезался в дерево. 


Уточняется, что из-за ДТП водитель и его несовершеннолетний пассажир скончались до приезда скорой помощи. Лось тоже погиб на месте происшествия.


18 мая близ коттеджного поселка «Княжье озеро» в Подмосковье автомобиль сбил лося. Неравнодушные граждане вызвали медиков и сотрудников ГАИ, чтобы помочь раненому животному и найти виновника. Спустя время лося удалось доставить в ветклинику, однако лечение было начато слишком поздно: животное погибло. 

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#дтп #животные #башкирия #погибшие
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