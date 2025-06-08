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ВСУ ударили по подстанции в Курской области, без света остались жители трех районов
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Электричества нет в Рыльском и частично в Глушковском и Кореневском районах undefined
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ВСУ ударили по подстанции в Курской области, без света остались жители трех районов

Электричества нет в Рыльском и частично в Глушковском и Кореневском районах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по подстанции 110 кВ «Рыльск» в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. 


По его словам, из-за нарушения работы без электричества остался Рыльский, частично Глушковский и Кореневский районы, которые запитаны от этой подстанции. 


Как только позволит оперативная обстановка, подача электричества будет возобновлена, добавил Хинштейн. 


5 июня погибла мать троих детей, еще шесть человек получили ранения в результате удара ВСУ по Рыльску в Курской области. Об этом сообщил Хинштейн. 


Он рассказал, что атака пришлась по многоквартирному и частным домам. В переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе из-за ударной волны повреждены несколько жилых домов, выбиты стекла в окнах неработающего хлебозавода. 

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#курск #александр хинштейн #рыльск #отключение электричества
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