Киев и его союзников предупреждали, что те, кто не хочет признавать «реалии войны» на переговорах, столкнутся с новыми реалиями на земле, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.





Политик напомнил, что российские силы начали наступление в Днепропетровской области Украины.





«Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается», — заключил Медведев.





Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области.





В ведомстве отмечали, что группировка нанесла поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровское, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка.