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«Зеленую тлю и ее покровителей предупреждали»: Медведев заявил о «новых реалиях» после начала боев в Днепропетровской области
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Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные вошли в этот регион undefined
Новости

«Зеленую тлю и ее покровителей предупреждали»: Медведев заявил о «новых реалиях» после начала боев в Днепропетровской области

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные вошли в этот регион

Киев и его союзников предупреждали, что те, кто не хочет признавать «реалии войны» на переговорах, столкнутся с новыми реалиями на земле, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. 


Политик напомнил, что российские силы начали наступление в Днепропетровской области Украины.


«Шагреневая кожа бандеровского государства сжимается. Дезинсекция против паразитов продолжается», — заключил Медведев. 


Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. 


В ведомстве отмечали, что группировка нанесла поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Петровское, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка.

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#украина #дмитрий медведев #днепропетровская область
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