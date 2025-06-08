В Подмосковье в результате атаки БПЛА ранена пенсионерка, ее госпитализировали

В Раменском городском округе, в районе деревни Соколово-Хомьяново в результате атаки дрона пострадала 75-летняя женщина. Она госпитализирована с ранением, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.





По его словам, при ударе беспилотников были повреждены три садовых дома в СНТ «Малиновка».





Воробьев также отметил, что в результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома. Кроме инцидента в Раменском, пострадавших среди жителей нет, угрозы для объектов критической инфраструктуры также не выявлено, указал он.





На всех местах падения дронов оперативно прибыли экстренные службы, которые сразу приступили к ликвидации последствий, подчеркнул губернатор.





Всего, по его данным сбито десять беспилотников.