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В Подмосковье в результате атаки БПЛА ранена пенсионерка, ее госпитализировали
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Власти сообщают о повреждениях трех дачных домов undefined
Новости

В Подмосковье в результате атаки БПЛА ранена пенсионерка, ее госпитализировали

Власти сообщают о повреждениях трех дачных домов

В Раменском городском округе, в районе деревни Соколово-Хомьяново в результате атаки дрона пострадала 75-летняя женщина. Она госпитализирована с ранением, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.


По его словам, при ударе беспилотников были повреждены три садовых дома в СНТ «Малиновка». 


Воробьев также отметил, что в результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома. Кроме инцидента в Раменском, пострадавших среди жителей нет, угрозы для объектов критической инфраструктуры также не выявлено, указал он. 


На всех местах падения дронов оперативно прибыли экстренные службы, которые сразу приступили к ликвидации последствий, подчеркнул губернатор. 


Всего, по его данным сбито десять беспилотников. 

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#подмосковье #пенсионерка #атака беспилотников
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