В Белгородской области беспилотники ударили по парковке «Пятерочки», пострадали пять человек

Беспилотники ВСУ дважды ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.





По его информации, пострадали пять человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским лицам. По данным Telegram-канала Baza, дроны атаковали магазин торговой сети «Пятерочка».





Троим мужчинам сотрудники скорой оказали медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались, сообщил губернатор. Двое пострадавших проходят обследование в городской больнице №2 Белгорода, уточнил он.





Гладков отметил, что от детонации загорелся легковой автомобиль, с возгоранием оперативно справились. Также посечены осколками четыре машины, а в здании повреждены кровля, фасад и остекление, добавил губернатор.