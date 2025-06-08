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В Белгородской области беспилотники ударили по парковке «Пятерочки», пострадали пять человек
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Также загорелся легковой автомобиль undefined
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В Белгородской области беспилотники ударили по парковке «Пятерочки», пострадали пять человек

Также загорелся легковой автомобиль

Беспилотники ВСУ дважды ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 


По его информации, пострадали пять человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским лицам. По данным Telegram-канала Baza, дроны атаковали магазин торговой сети «Пятерочка». 


Троим мужчинам сотрудники скорой оказали медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались, сообщил губернатор. Двое пострадавших проходят обследование в городской больнице №2 Белгорода, уточнил он. 


Гладков отметил, что от детонации загорелся легковой автомобиль, с возгоранием оперативно справились. Также посечены осколками четыре машины, а в здании повреждены кровля, фасад и остекление, добавил губернатор. 

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#белгородская область #гладков #дроны
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