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Град, очень сильный дождь и шквалистый ветер ожидаются в Москве 8 июня
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Жителей и гостей столицы призывают быть осторожными undefined
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Град, очень сильный дождь и шквалистый ветер ожидаются в Москве 8 июня

Жителей и гостей столицы призывают быть осторожными

По прогнозу синоптиков, в Москве в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза,  град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 20-25 м/с.  Об этом предупреждают власти столицы. 


Горожан просят быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В отдельных районах города уже начался сильный дождь, фиксируются сильные порывы ветра. 


Городские службы призывают при возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду. 

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Согласно данным метеорологов, дождливая погода в столице может сохраниться и 9 июня.

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