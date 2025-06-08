Град, очень сильный дождь и шквалистый ветер ожидаются в Москве 8 июня

По прогнозу синоптиков, в Москве в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 20-25 м/с. Об этом предупреждают власти столицы.





Горожан просят быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. В отдельных районах города уже начался сильный дождь, фиксируются сильные порывы ветра.





Городские службы призывают при возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду.